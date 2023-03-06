По его словам, Украина на сегодняшний день имеет боеспособную армию и быстро осваивает стандарты НАТО во многих аспектах.

Вооруженные силы Украины на 90-95% готовы к членству в НАТО. Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"С точки зрения готовности Украины, я вижу, что у нас на 90-95 процентов все готово для того, чтобы приобрести членство в Альянсе. Далее этот вопрос политический, зависящий непосредственно от членов-государств НАТО. После того, как в прошлом году были приняты решения о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции, они продемонстрировали готовность продолжать расширение и принимать другие государства. И это пространство безопасности должно расширяться", - сказал Мусиенко.

По его словам, Украина на сегодняшний день имеет боеспособную армию, которая демонстрирует эффективные результаты против превосходящих сил соперника.

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Мусиенко также отметил, что Украина осваивает стандарты НАТО во многих аспектах, а именно в структуре управления, организационных процессах, логистике, обеспечении и т.д.

"Мы осваиваем оружие и делаем очень быстрый переход. Фактически у нас уже происходит перевооружение по натовским стандартам. Следующий момент – это то, что мы стремимся к расширению и к евроатлантическому сообществу, к вектору западной цивилизации от недоцивилизации с востока, которая нас атакует", - добавил эксперт.

Путь Украины в НАТО: детали

В начале сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что Украина может стать членом Альянса после победы в войне с Россией. Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет определенным залогом безопасности нашей страны.