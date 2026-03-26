'Он просто рупор': Кулеба рассказал, как Лавров похоронил свою многолетнюю карьеру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был легендой мировой дипломатии, но выбрал путь рупора российской пропаганды. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

"Когда меня пригласили на эту встречу (в Турции с российской делегацией), я доложил президенту, и президент сказал: "Езжай". Я туркам сказал две вещи. Первое, что никаких совместных фото, и второе – никаких рукопожатий. И причем, если о фото турки говорили, мол, мы понимаем, чтобы не было картинки, но мы же будем в комнате, нас там будет девять человек, трое их, трое вас и трое нас, то почему руки не пожмем? Я им говорю: "из гигиенических соображений"", – рассказал Кулеба.

По словам Кулебы, когда турецкая сторона сказала, что россияне не возражают против его условий, то он сразу понял, что они в слабой позиции.

"Потому что российская дипломатия – это такая корпоративная культура, в которой, даже если все устраивает, все равно нужно покрутить людям кишки. И когда так вот повернулись ко мне и сказали приезжать, я понял, что это был первый сигнал, что они в слабой позиции", – сказал дипломат.

Кулеба также подчеркнул, что "Лавров был личностью, он был легендой мировой дипломатии".

"Он был абсолютной звездой, его идеальное знание процедур, опыт, аргументация. В разных странах многие хотели быть похожими на Лаврова. Я сталкивался с этими дипломатами", – отметил бывший глава МИД.

Кулеба также выразил убеждение, что Лавров пока не покинет свой пост:

"Я думаю, что даже если бы он хотел сейчас уйти, его никто не отпустит. Он их устраивает. Он сегодня просто рупор. Он объявляет, озвучивает радикальные тезисы российской пропаганды".

Сергей Лавров – последние заявления

Как сообщал УНИАН, глава МИД России Лавров отметил, что у российских властей нет никаких сроков окончания войны против Украины.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что "было бы самой большой ошибкой сейчас пытаться определить какую-то стадию или делать какие-либо прогнозы".

Также он сказал, что Москва продолжает заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, однако считает, что Украина к этому не готова. В связи с этим Россия намерена добиваться своих целей военным путем, заявил глава МИД России.

По словам Лаврова, лидер Кремля Владимир Путин "неоднократно подтверждал приверженность переговорному решению".

"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит", – заявил Лавров.

