Политик также назвал условие для прекращения голодовки.

Глава исполкома Нацсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что намерен продолжать свою голодовку до конца жизни.

Как пишет "Грузия онлайн", об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, зачитавший письмо Саакашвили.

В нем политик утверждает, что вернулся на родину, чтобы "помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии".

"Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", - заявил он.

Читайте также"Фантастическая авантюра": СМИ узнали, как Саакашвили покинул Украину

Саакашвили добавил, что предварительно отказался от предложения врачей о любой форме вмешательства в случае бессознательного состояния.

Задержание Саакашвили в Грузии: детали

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".

Автор: Юрий Годован