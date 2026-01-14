В Украине работает новейший ЗРК против дронов: сколько 'Шахедов' он уже уничтожил

Мобильный комплекс Tempest с управляемыми ракетами продемонстрировали в действии Воздушные силы, заявив о 21 сбитом российском дроне Shahed.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сообщили об успешном применении нового американского легкого ракетного багги, с помощью которого уже уничтожено не менее 21 российского ударного дрона типа Shahed. Об этом говорится в видео, обнародованном Командованием Воздушных сил Украины для центрального региона.

"Держит небо под контролем"

На кадрах видно четырехколесное внедорожное багги под названием Tempest (в украинских материалах также фигурирует как "Буря"), оснащенное двойной пусковой установкой управляемых ракет. В ночном небе зафиксированы пуски ракет, которые поднимаются по дуге и поражают воздушные цели.

"На данный момент наш экипаж уничтожил 21 беспилотник Shahed", – заявил в видео украинский военный с позывным "Коротун".

По оценкам экспертов, багги, вероятно, использует ракеты, похожие на AGM‑114 Hellfire американского производства. Эти ракеты обычно запускаются с самолетов или вертолетов и могут иметь различные системы наведения. Предполагается, что Tempest применяет вариант Hellfire Longbow, который работает по принципу "выстрелил и забыл" и наводится с помощью радара. Такая ракета несет боевую часть массой около 9 кг.

В видео Воздушных сил тип ракеты официально не уточняется. Известно, что компания V2X, которая создала Tempest, базируется в штате Вирджиния и предлагает эту платформу также армии США.

"Эта машина держит небо под контролем", – отметил оператор. По его словам, экипаж ранее работал в восточных регионах Украины и успешно уничтожал все воздушные цели, атаковавшие позиции.

Нужны новые решения

Другие видеоматериалы демонстрируют высокую мобильность Tempest: багги быстро передвигается по открытым полям, бездорожью и дорогам. Именно мобильность является ключевым фактором в борьбе с "Шахедами", которые летят со скоростью более 160 км/ч, оставляя ПВО ограниченное время на реагирование.

Ранее украинские военные широко применяли грузовики с крупнокалиберными пулеметами, однако с ростом количества дронов и переходом РФ к полетам на больших высотах возникла потребность в новых решениях.

В то же время применение дорогих ракет Hellfire против относительно дешевых дронов вызывает вопросы об экономической целесообразности. По данным Конгресса США, средняя стоимость одной ракеты Hellfire может превышать 120 тысяч долларов, тогда как Россия, по оценкам украинских чиновников, производит Shahed за 35–70 тысяч долларов. При этом РФ также активно использует дроны-приманки типа Gerbera, что затрудняет выбор целей.

Пока неизвестно, сколько именно комплексов Tempest находится в Украине. На обнародованных видео фигурирует только один багги. В то же время известно, что Украина открыто приглашает иностранные оборонные компании испытывать свои разработки в реальных боевых условиях.

Параллельно Украина все активнее применяет более дешевые FPV-дроны-перехватчики, стоимость которых может составлять около 2 тысяч долларов. Однако и они требуют подготовленных операторов и времени для успешного перехвата цели, что делает многоуровневую систему ПВО критически важной.

Багги Tempest на фронте – что известно

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что на вооружении Сил обороны Украины появился новейший зенитно-ракетный комплекс Tempest американского производства.

Публично о передаче этой техники Украине не сообщалось, этот комплекс специалисты идентифицировали в новогоднем видеоролике, опубликованном Воздушным командованием "Центр".

