Это произошло на закрытом заседании ВР.

В Верховной Раде Украины объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ".

Об этом в Telegram-каналах сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Кира Рудык и Алексей Гончаренко.

"Приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины. Из этой фракции также вышли депутаты [Андрей] Исаенко и [Анатолий] Бурмич. Рабинович отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ (чья деятельность и без того приостановлена)", - заявил Гончаренко.

Железняк среди других новостей относительно закрытого заседания оповестил: "Ну и новость о приостановлении деятельности ОПЗЖ".

"Приостановили деятельность фракции ОПЗЖ", - написала Рудик.

На днях председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в ближайшее время фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в украинском парламенте не будет.

Прекращение деятельности "Оппозиционной платформы - За життя": что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. 20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановила любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина - связи политических структур с агрессором.

Среди тех, чья деятельность была прекращена, была и партия "ОПЗЖ". Минюсту было поручено принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил о прекращении существования политсилы 28 марта, но вскоре его заявление удалили с сайта партии.

Значительное количество нардепов от "ОПЗЖ" выехали за границу, немало - еще до вторжения России 24 февраля. По состоянию на 16 марта 26 нардепов находились за границей. Преимущественно - представители "ОПЗЖ". Среди уехавших - нардеп Илья Кива. Он уехал в РФ в середине февраля. Сейчас ему объявлено о подозрении в госизмене, а депутатского мандата он лишен с середины марта.

Многие представители политической силы в местных советах оказались прихвостнями оккупантов.

В частности, действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "ОПЗЖ" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

Городской совет Мариуполя также получил убедительные доказательства преступлений местных коллаборационистов из партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Вас также могут заинтересовать новости: