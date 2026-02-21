Украина может согласиться на территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС, - Welt

В Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028-2030 годов.

Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз в ближайшие годы. Об этом пишет Die Welt.

По мнению еврочиновников, США как посредники в ходе мирных переговоров добиваются реализации сценария, при котором Киев должен получить членство в ЕС и гарантии безопасности в обмен на то, что РФ в "значительной степени" возьмет под свой контроль Донбасс.

Дипломаты в Брюсселе рассказали, что президенту Владимиру Зеленскому "нужен реальный козырь", если он хочет добиться поддержки населения по вопросу территориальных уступок России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз.

Отмечается, что в обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом источники в Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028-2030 годов.

"Территориальная потеря в обмен на членство в ЕС и гарантии безопасности - похоже, это формула Трампа для разрешения войны на Украине. Но смогут ли европейцы с этим согласиться?", - сказано в статье.

Дипломаты в Брюсселе заявили, что ясно, что Зеленскому "нужна настоящая сделка", если он хочет добиться территориальных уступок России среди украинского населения.

Утверждается, что таким образом, ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины. Там добавили:

"Но всем известно, что такой шаг невозможен в рамках упорядоченного процесса вступления. Времени просто недостаточно, и Киев по-прежнему находится в световых годах от полноценного вступления в рамках существующих процедур расширения во многих областях, таких как коррупция и верховенство права".

Территориальные уступки Украины - что говорит Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса.

По его словам, украинские силы имеют успехи в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

