ЦРУ знало о плане подрыва 'Северного потока' еще весной 2022 года, - расследование Spiegel

Американские агенты неоднократно обсуждали планы атаки с украинской стороной, прежде чем позже выступить против них.

Американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов "Северный поток" еще на раннем этапе планирования операции. Об этом говорится в расследовании немецкого издания Der Spiegel.

По данным журналистов, весной 2022 года в Киеве состоялись встречи между представителями Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и украинскими специалистами по диверсионным операциям. Именно тогда, как утверждают источники журналистов, украинская сторона якобы представила идею взорвать газопроводы, по которым Россия транспортировала газ в Германию, финансируя таким образом войну против Украины. По данным украинской стороны, американцам этот план понравился.

Издание пишет, что после этого состоялись дальнейшие встречи между представителями ЦРУ и организаторами атак на газопроводы. Spiege поговорил с несколькими людьми в Украине, которые предоставили подробности этих встреч.

Видео дня

По данным источников, идея возникла весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения, когда была необходимость нанести России болезненный удар.

Операция "Диаметр"

"Газопроводы в Балтийском море уже давно были раздражителем для Украины и большинства западных государств. Они позволяли России поставлять газ напрямую в Европу, минуя Украину, что лишало Киев транзитных доходов. Кроме того, они усиливали энергетическую зависимость Германии от Кремля", - говорится в материале.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев украинцы разрабатывали план закладки взрывчатки водолазами. Они выбирали маршруты, суда, подбирали людей, способных погружаться на глубину до 80 метров. Операции дали кодовое название "Диаметр".

По словам источников, операцию одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но не президент Владимир Зеленский. Офис президента, утверждается, не был проинформирован.

Параллельно проходили встречи с американцами для обсуждения плана. По словам одного из собеседников, знакомого с переговорами, американцы якобы говорили: "Это хорошо, это работает". Украинцы утверждают, что тогда не слышали никаких возражений.

США сначала поддерживали идею, но внезапно изменили позицию

Один из источников рассказал, что уже на второй встрече от ЦРУ поступил сигнал поддержки, и даже больше: с украинской стороны сложилось впечатление, что американские агенты могли бы помочь с финансированием плана.

Однако впоследствии позиция США изменилась. По данным Spiegel, летом 2022 года ЦРУ заявило, что не может поддержать операцию, в частности финансово. Прямых объяснений не было дано.

"Весной 2022 года, по данным источников в американских спецслужбах, интересы Вашингтона были совсем другими. В то время основное внимание было сосредоточено на организации максимально возможной поддержки Украины. Почему США должны были оправдывать нападение на инфраструктуру союзника?" - пишут журналисты.

Кроме того, говорится в материале, в июне 2022 года произошла утечка информации: нидерландская военная разведка MIVD через источник в Украине узнала о планах атаки и предупредила ЦРУ и Федеральную разведывательную службу Германии.

Немцы тогда, летом 2022 года, якобы отнеслись к этому скептически. Их сомнения, среди прочего, основывались на том, что предупреждение содержало дату запланированной атаки. А к тому времени этот срок уже истек, а ничего не произошло. На самом деле диверсанты просто отложили свою операцию, говорится в расследовании.

Несмотря на все, операция состоялась

Чтобы предотвратить спецоперацию, США приложили активные усилия. Сообщается, что представитель ЦРУ разговаривал с администрацией президента Украины, требуя отмены операции.

Несмотря на это, она состоялась. По данным расследования, команда нашла нового спонсора - украинского частного бизнесмена, который профинансировал значительную часть расходов (около 300 тысяч долларов) на оборудование, аренду судна и взрывчатку.

"7 сентября 2022 года арендованная парусная яхта отправилась из Варнемюнде в Балтийское море. По данным следствия, на борту находились шесть мужчин и одна женщина, среди них гражданские водолазы и капитан. Немецкие следователи считают, что операцией руководил Сергей К.", - пишут журналисты.

Spiegel отмечает, что журналисты обращались в ЦРУ с просьбой о комментариях, однако там лишь заявили, что расследование "крайне неточное" и "не должно считаться фактической информацией".

Подрыв "Северных потоков"

Ранее УНИАН сообщал, что осенью 2022 года элитное подразделение Украины взорвало "Северный поток". По данным следствия, операция осуществлена группой из шести украинских граждан. Ключевым фигурантом назван "Сергей К." - 49-летний отставной капитан морского флота Украины и бывший офицер секретной службы, которого итальянская полиция задержала на пляжном курорте на Адриатическом море.

Отмечалось, что операция требовала высокого уровня подготовки: четыре члена группы были опытными глубоководными дайверами, которые заложили взрывчатку на морском дне на глубине 80 метров. Следствие установило доказательства причастности подозреваемых: отпечатки пальцев, ДНК, видеокамеры пограничного контроля, записи мобильных телефонов и показания таксиста, которого использовали для передвижения. Немецкие прокуроры выдали ордера на арест всех шестерых подозреваемых, которым предъявлены обвинения в "совместном причинении взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении инфраструктуры".

Вас также могут заинтересовать новости: