Глава государства ожидает, что в ближайшее время удастся завершить выполнение договоренностей по обменам, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала надо завершить обмены военнопленными, о чем было договорено в Стамбуле 2 июня. Затем команды из Украины и России могут перейти к обсуждению действенных вариантов подготовки встречи на уровне лидеров стран. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Риме.

"Если мы хотим серьезный результат и закончить эту войну - надо готовить встречу на уровне лидеров. Безусловно. Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров - это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - считает Зеленский.

При этом, президент Украины не может сказать, как именно будет.

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Также, говоря о возможных площадках для проведения такой встречи на уровне лидеров, Зеленский благодарен Ватикану и итальянской стороне относительно предложения провести такую встречу в Ватикане. Также Украина имеет предложение от Австрии и Швейцарии как нейтральных стран, а также прямые предложения от Турции.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно - закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать, опять же, действенный вариант - это подготовку встречи на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия в этом году в Стамбуле провели два раунда переговоров между своими делегациями. Они состоялись 16 мая и 2 июня. Единственным результатом этих встреч стала договоренность об обмене пленными и возвращении тел павших военных.

Во время второй встречи в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжело больных и раненых военных, об обмене молодых солдат в возрасте до 25 лет и о возвращении тел павших воинов.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Украина ожидает скорейшую встречу Зеленского с инициатором войны против Украины Владимиром Путиным, поскольку есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров.

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