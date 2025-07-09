По его словам, также Россия отвергает все мирные предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Москве отвергают возможность проведения его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил украинский лидер в Telegram, он благодарен за встречу и очень обстоятельный разговор с Папой Римским Львом ХIV.

"Ценим всю поддержку и каждую молитву ради мира в Украине. Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент Украины уверяет, что будет и в дальнейшем наращиваться глобальная солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать.

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Также Зеленский поблагодарил Папу Римского особенно за поддержку украинских детей, в частности возвращенных из российской неволи.

"Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность чрезвычайно важны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Понтификом дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Зеленский сообщил:

"Рассказал Его Святейшеству об уважении в украинском обществе к личности Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры. Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание. Пригласил Папу посетить Украину".

Переговоры Украины с РФ

Как сообщал УНИАН, Ватикан готов стать площадкой для проведения прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Лев XIV во время встречи с Зеленским отметил "важность диалога как желаемого средства прекращения военных действий".

В июне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возможна, однако для нее должны быть выполнены определенные условия.

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