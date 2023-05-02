Верховный суд сегодня признал незаконным решение парламента об отстранении депутата Гео Лероса от участия в пленарных заседаниях.

Народный депутат Гео Лерос заявил о готовности к физическому сопротивлению, если после решения суда его не будут впускать в сессионный зал Верховной Рады.

Как сообщил Лерос в комментарии УНИАН, сегодня Верховный суд частично удовлетворил иск, поданный от его имени, – признал незаконным решение парламента об отстранении от участия в пленарных заседаниях до начала сентября 2023 года или окончания действия военного положения.

При этом, по словам Лероса, суд не удовлетворил иск в части, где требовалось, чтобы председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента объявил, что решение об отстранении было незаконным.

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"С момента публикации решения суда оно автоматически вступает в силу", - подчеркнул депутат.

Лерос не исключил, что ему могут препятствовать пройти в сессионный зал, несмотря на решение суда.

"Но я хочу посмотреть на тех, кто будет стараться не пускать меня на рабочее место, поскольку меня выбрали люди и направили представлять их интересы. Поскольку такое решение было принято по полной согласованности с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, то пусть приходят и персонально не впускают меня в Верховную Раду Украины", - отметил он.

Лерос сообщил, что после отстранения от участия в пленарных заседаниях не пытался попасть в сессионный зал. Лерос добавил, что готов к физическому сопротивлению, если его не будут пропускать на рабочее место.

"На свое рабочее место я буду прорываться силой", - подчеркнул он.

Лерос отметил, что решение суда должно быть обнародовано до 9 мая, и после обнародования он пойдет в парламент.

Скандалы с участием депутата Гео Лероса-что известно

Гео Лерос был избран в парламент от партии "Слуга народа", но в сентябре 2020 года его исключили из партийной фракции из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

23 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала решение о лишении Лероса права на участие в пленарных заседаниях.

Как сообщал депутат Ярослав Железняк, поскольку Верховная Рада сейчас работает в режиме непрерывного заседания, то Лерос лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно изменения спецрежима работы Рады во время войны. То есть, скорее всего, на полгода. При этом Железняк не уточнил основания для такого решения парламента.

Сам Лерос заявлял, что запрет связан он с его критикой в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также Лерос подозревается в хулиганстве и неисполнении судебного решения. Речь идет об инциденте в Верховной Раде, когда депутат показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского, а также о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал Лероса опровергнуть в Facebook заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей. Хотя сам депутат и его адвокаты утверждают, что Лерос выполнил решение суда и опроверг это заявление в Facebook.

Кроме того, в сентябре 2021 года возник конфликт между Леросом и депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. Тогда Тищенко согнал Лероса с трибуны, когда тот критиковал деятельность офиса президента.

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