На сайте ВР появилась петиция с требованием проверить действия Марьяны Безуглой

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали петицию с требованием создать временную следственную комиссию для расследования возможного нанесения вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой.

Автор петиции - Евгений Олексенко.

В тексте обращения отмечается, что целенаправленная и системная публичная деятельность Марьяны Безуглой против Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2024 годы имеет признаки спланированной информационной кампании, которая, по утверждению автора, реализуется в пользу российского агрессора.

Отдельно в петиции отмечается, что депутат неоднократно сознательно распространяла недостоверную информацию, которую впоследствии официально опровергали Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы.

В частности, 18 марта 2025 года Генштаб опроверг заявление Безуглой о "продвижении РФ вглубь Сумщины".

28 октября 2024 года Генштаб также официально опроверг ее слова о переводе медиков из госпиталей в пехоту.

3 ноября 2024 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг утверждение депутата о якобы уменьшении количества сбитых "Шахедов" силами ВС ВСУ.

Кроме того, 12 февраля 2025 года Юрий Игнат опроверг ее сообщение о "кратере от несбитой ракеты" на Оболони.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат поддержал инициативу проверки деятельности народного депутата Марьяны Безуглой, заявив, что ее публичные действия и заявления имеют дестабилизирующее влияние на ситуацию в армии и в стране в целом.

"В свое время я одним из первых высказывал свое отношение к деятельности Марьяны Безуглой. По факту - это подрывная деятельность. Ее сообщения и высказывания приводят к дискредитации решений высшего военного руководства, дестабилизации ситуации в армии и в Украине в целом и могут иметь фатальные последствия. Она проводила эти информационные кампании и в отношении предыдущего Главнокомандующего, и в отношении действующего, и в отношении других офицеров, которые в самое сложное для страны время занимаются обороной государства", - отмечает Юрий Игнат.

Отдельно он обратил внимание на то, что Марьяна Безуглая, находясь в составе комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, имела доступ к секретной информации, что, по его словам, дополнительно усиливает необходимость проверки ее деятельности.

"Безуглая долгое время была членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и имела доступ к секретной информации, которую использовала с целью манипуляций. Ее фактически круглосуточная активность в соцсетях заставляет только догадываться, кто именно формирует эти сообщения и работает под брендом "Марьяна Безуглая", поэтому здесь действительно нужно разбираться", - говорит Юрий Игнат.

Также в петиции отмечается, что сообщения Марьяны Безуглой массово цитируют и распространяют российские и пророссийские телеграмм-каналы, используя их как "ценный" материал для дискредитации ВСУ и украинской власти.

Это ранее отмечал и экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука. По его словам, заявления депутата активно подхватывают российские информационные ресурсы, подавая их как свидетельство внутренних разногласий в Украине.

"Российские информационные ресурсы активно цитируют заявления Безуглой, подавая их как "голос правды из Киева" и используя для формирования нарратива о внутреннем расколе в Украине", - акцентирует Тука.

