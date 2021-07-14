По данным Фонда госимущества, с начала 2020 года состоялось уже более 2500 аукционов малой приватизации.

Ассоциация малых городов Украины поддерживает законопроект №4572 “Про содействие привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества".

Об этом заявил глава Ассоциации Павел Козырев в комментарии.

“Разработанный Фондом госимущества, народными депутатами и ведущими экспертами комплексный законопроект №4572 соответствует основным требованиям экспертного сообщества и бизнеса по обеспечению быстрого и прозрачного процесса проведения приватизации.

Инициированные изменения в порядок проведения приватизации направленные на содействие привлечению устойчивых инвестиций в национальную экономику, снятие бюрократических преград и закрепление прозрачности процесса. Общий экономический эффект законопроекта — это 200 млрд грн в ближайшие годы”, — отметил Козырев.

Он также отметил, что важным нововведением станет предусмотренная передача 10% средств от малой приватизации на потребности местных бюджетов по месту регистрации объектов. Это даст дополнительный стимул и возможности для развития территориальніх общим, что способствует росту экономической активности в регионах Украины.

“Ассоциация малых городов Украины поддерживает законопроект №4572 и надеется на его принятие в комитете и в первом чтении при рассмотрении в Верховной Раде”, — подчеркнул глава Ассоциации.

По данным Фонда госимущества, с начала 2020 года состоялось уже более 2500 аукционов малой приватизации, а госбюджет получил 3 млрд гривен. В этом году В Украине также возобновится большая приватизация, первый аукцион которой — приватизация Обьединенной горно-химической компании — состоится 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд грн. Общие поступления от приватизации в 2021 году должны составить 12 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко