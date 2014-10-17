Ромпей сообщил подробности разговора Порошенко и Путина

По его словам, ключевым словом на встрече было слово "исполнение", которое касалось мирного плана для завершения конфликта на Донбассе. ЕС и Украина настаивали на необходимости всех сторон выполнить условия, которые могут обеспечить мир на востоке Украины.

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"Также мы обсуждали 2 специфических вопроса. Один из них - это организация выборов в Украине, которые будут проведены через пару недель и через месяц. А второй - это мониторинг границ", - сказал Герман Ван Ромпей.

Он добавил, что сегодня в Милане будет еще одна встреча с участием Петра Порошенко и Владимира Путина. "Мы договорились, что требуется дальнейшее обсуждение сегодня после обеда, а также в течение ближайших дней", - сказал президент Совета Европы, отметив, что пока ключевым в процессе относительно Украины является "исполнение" мирного плана.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром состоялась полуторачасовая встреча украинского и российского президентов при участии премьер-министров Италии и Великобритании Маттео Ренци и Дэвида Кэмерона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, а также президентов Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и Совета Европы Германа ван Ромпея.