Ромпей: санкции должны заставить Россию сесть за стол переговоров

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил, выступая в Нью-Йорке в Принстонгском университете председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

Читайте такжеРомпей: санкции против РФ можно будет пересмотреть в конце сентября"Это успех, что Украина, бывшая страна Советского союза, хочет с нами более тесных связей. Нам также известно о сопротивлении этому со стороны России. У нас не так много инструментов, чтобы осуществлять на них давление, чтобы остановить дестабилизацию ситуации в Украине. У нас нет намерения действовать с применением военной силы. Санкции для нас - это инструмент, чтобы привести их за стол переговоров и вести серьезные переговоры", - сказал Херман Ван Ромпей.

При этом он отметил, что режим санкций "не работает незамедлительно, для этого требуется определенное время". "Наша цель - не причинить вред российскому народу, но у нас нет других инструментов, чтобы четко показать, что для нас аннексия Крыма, дестабилизация Украины неприемлемы", - заявил Херман Ван Ромпей.

Президент Европейского совета отметил, что в ЕС считают, что эти санкции сейчас наносят удар по российской экономике, а "более позитивное развитие (в Украине) за последние недели также является результатом режима санкций". "Мы не можем оценить (эффект действия) санкций за два месяца, три или даже четыре. Но они уже толкают их за стол переговоров. Наша цель - не конфронтация с Россией, а иметь современную, открытую, демократическую Украину, которая имеет хорошие отношения с Россией", - подчеркнул он.