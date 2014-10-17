Встреча Порошенко и Путина завершилась, президенты общались 1,5 часа

Рабочий завтрак с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко завершился в префектуре Милана, встреча продолжалась почти полтора часа, сообщают РИА Новости.

Помимо Путина и Порошенко в переговорах приняли участие премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, а также руководители Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Герман ван Ромпей.

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По окончании встречи перед журналистами выступит премьер-министр Италии Ренци. Рабочий завтрак прошел в рамках X саммита форума "Азия-Европа" (АСЕМ), который в пятницу завершается в Милане.