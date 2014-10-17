Порошенко сегодня проведет еще одну встречу с Путиным - СМИ

Порошенко сегодня проведет еще одну встречу с Путиным в так называемом "нормандском формате" - с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на информацию агентства AFP.

По данным источников в окружении французского президента, встреча состоится в 14.00 по киевскому времени.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Милане в рамках саммита "Азия-Европа" состоялась встреча Порошенко и Путина с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Италии Маттео Ренци, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Европейского совета Германа ван Ромпея, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

Справка УНИАН. Первая встреча избранного президентом Украины в мае этого года Порошенко с Путиным состоялась в июне этого года в Нормандии, в ней тоже приняли участие главы Франции и Германии. Этим было положено начало так называемому "нормандскому" формату переговоров для решения кризиса на Донбассе, который до сих пор не принес желаемых результатов, несмотря на несколько встреч глав МИД этих государств.