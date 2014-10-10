СНБО называет ложью заявления боевиков о соглашении с Киевом по "линии разграничения"

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Все заявления главарей террористических группировок на востоке Украины о вроде бы подписанных договоренностях с Киевом относительно разграничения в зоне АТО и сдачи украинцами ряда населенных пунктов являются откровенной ложью и провокацией», - подчеркнул Лысенко.

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По его словам, Украина даже не рассматривает возможности такой передачи.

Лысенко отметил, что украинские военные не оставили ни одного городка или села и продолжают надежно удерживать позиции, которые занимали с момента объявления прекращение огня.

Как сообщалось, один из лидеров "ДНР" Александр Захарченко заявил о подписании соглашения с Киевом о "линиях разграничения" территорий на Донбассе.

"Мы подписали с Киевом соглашение о линиях разграничения. В соответствии с ним, силовики оставляют несколько городов, в том числе Пески", - сказал Захарченко на конференции своего движения "Оплот".

В эфире одного из российских телеканалов он прибавил, что соглашение подписали еще вечером 9 октября.

Об аналогичных переговорах с украинской властью заявляют и в "ЛНР".