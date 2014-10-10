Военные ремонтники восстанавливают бронетехнику, которая возвращается с АТО

Для защиты от огневого поражения ремонтники освоили процесс изготовления и начали устанавливать на бронемашинах протикумулятивні экраны. Одновременно с этим, военные специалисты готовят бронемашины, которые были сняты с резерва, а также технику, которая прибыла из Крыма.

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По словам командира воинской части полковника Владимира О., у ремонтников довольно ограниченное время чтобы выполнить определенные задачи по ремонту и восстановлению боевой техники, ведь в ней нуждаются бойцы на востоке.

"Наши механики находятся рядом со своими боевыми машинами на передовой. Именно там приходится ремонтировать большую часть всех неисправностей. После ремонта, бронетехника в обязательном порядке проходит испытания на предельных режимах эксплуатации, чтобы быть готовой к выполнению задач по своему предназначению. При этом все системы проходят тестирование", - отметил офицер.