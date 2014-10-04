РНБО: Украина не получала предложений от немецких военных об охране миссии ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, с самого начала переговоров о привлечении этой миссии было определено, что она будет находиться на линии разграничения без какого-либо оружия и автономно.

«Поэтому, чтобы эту миссию кто-то охранял, - речи не было», - сказал Лысенко. При этом он заметил, что «речь идет о намерениях (немецкой стороны - УНИАН), но никаких предложений относительно присутствия военных еще не было».

В пятницу, 3 октября, немецкая газета Bild написала, что немецкие воздушные десантники с базы Зеедорф будут помогать Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) контролировать соблюдение перемирия на востоке Украины.