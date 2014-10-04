Немецкие солдаты помогут ОБСЕ контролировать перемирие на Донбассе

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщает немецкая газета Bild. Представитель министерства обороны ФРГ подтвердил это сообщение, передает Lb.ua.

Издание, ссылаясь на документы министерства обороны ФРГ для внутреннего пользования, сообщает, что всего в миссии в Украине планируется задействовать 200 немецких солдат. 150 из них будут контролировать ситуацию в районе кризиса с помощью беспилотных летательных аппаратов. Еще 50 военнослужащих будут охранять наблюдателей ОБСЕ.

Запланированная операция бундесвера в Украине - следствие германо-французской ознакомительной миссии, проведенной на востоке Украины в середине сентября. Тогда эксперты обеих сторон пришли к выводу, что перемирие между украинской армией и сепаратистами можно контролировать с помощью беспилотников лишь в том случае, если необходимый для этого персонал будет находиться под охраной вооруженных солдат.

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Решение о том, как именно будет контролироваться режим прекращения огня в Украине, будет принимать ОБСЕ. Если эта организация решит задействовать в миссии немецкие беспилотники, то воздушные десантники Германии будут готовы выполнить возложенную на них задачу.

Они будут сопровождать миссию в униформе с нашивками ОБСЕ, но с оружием. Минобороны ФРГ полагает, что участие вооруженных солдат бундесвера в миссии в Украине потребует согласия бундестага.

Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что первые беспилотники для миссии ОБСЕ доставят в Украину через 2 дня.