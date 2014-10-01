Bloomberg: Как сдерживать Путина

Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Как сдерживать Путина», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Начиная с 19 сентября, британские реактивные самолеты поднимались в воздух для перехвата российских стратегических бомбардировщиков, посягающих на воздушное пространство Великобритании. Российская армия провела широкомасштабные учения на Дальнем Востоке, в которых приняли участие 155 тыс. военных и более 600 самолетов. Россия также заявила, что, по меньшей мере, вдвое увеличит размер устаревшего Черноморского флота до 2020 г., добавив 80 новых кораблей. Путин также направил письма украинским и европейским лидерам, требуя от них изменить соглашение, которое способствует расширению торговых связей между Украиной и Европейским Союзом.

Не все из этого касается Украины, да и ничего удивительного в этом тоже нет. Как вчера сказала канцлер Германии Ангела Меркель: «Иногда в истории нужно быть готовым к долгому пути, и не спрашивать через 4 месяца, есть ли по-прежнему смысл придерживаться наших требований». Недавние шаги и решения Путина являются напоминанием о том, что в его долгосрочные планы входит обеспечение военной мощи и экономического влияния России в Европе.

Россия начала модернизировать свои вооруженные силы еще в 2004 г. Ранее в этом году правительство России заявило, что оборонный бюджет, который был увеличен почти в два раза с 2010 г., вырастет еще на 18 % в этом году и на 22 % в 2015 г. Россия прошла половину пути в 30-летней программе постройки авианосца, а в прошлом месяце провела ходовые испытания третьей по счету новейшей атомной подводной лодки.

Конечно, расходы на оборону в размере 4,2% от ВВП нельзя и сравнивать с 15% с чем-то затрат советского периода. И Россия имеет право, как и все суверенные государства, модернизировать свою армию. Но Россия тратит больше, чем может выдержать с учетом санкций, чтобы правительство смогло не прибегать к средствам из резервов и пенсионного фонда. Когда подобного рода милитаризация проводится с целью территориальной экспансии и дестабилизации соседей, весь мир обязан отреагировать.

Это означает, что нужно продолжать придерживаться политики санкций. Несмотря на шаткое перемирие в Украине, опыт показывает, что неразумно предполагать, что Путин отказался от военных и экономических атак на своих соседей. Переговоры о настоящих проблемах, которые создаст для России торговое соглашение Украины и ЕС, продолжаются, но ни одна страна в мире не имеет права под дулом пистолета диктовать условия, на которых другие независимые государства должны вести торговлю.

Читайте такжеDie Presse: никакого устойчивого мира, пока Путин разжигает конфликтЕще более дальновидным и более необходимым ответом может быть переосмысление самой сути НАТО. Государства-члены должны перестать сокращать расходы на оборону и восстановить некоторые из оборонительных сил, которые были расформированы после 1989 г. ЕС также необходимо развивать единую энергетическую политику. Решение, которое Венгрия приняла на прошлой неделе под давлением России, о том, чтобы прекратить продажу природного газа Украине, показывает, почему это необходимо. Санкции ЕС в отношении России не будут иметь никакого смысла, если его члены вступают в сговор с Россией, чтобы лишить Украину необходимых ей энергоресурсов.

США и Европа не должны вновь ввязываться в гонку вооружений в стиле холодной войны. Тем не менее, чтобы пережить Путина им понадобится более надежная оборонительная позиция и более устойчивая политическая воля.