Der Spiegel: Деталей для российских космических кораблей почти нет

Об этом сообщает Герхард Ковальски в своей статье «Деталей для российских космических кораблей почти нет», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Для многих поклонников астрономии Космос – это невероятно желанное место. Для производителей электроники Космос равен кошмару. Из-за тысяч мелких частиц, которые постоянно осыпают космические корабли. Космическое излучение опасно как для человека, так и для компонентов.

Космические корабли, которые частично должны работать в течение многих лет, нужно поэтому защитить особым образом с помощью специального оборудования, которое сможет выдерживать бомбардировку электронов и атомных частиц без вреда. Космическое агентство России Роскосмос покупало это специальное оборудование до сих пор почти исключительно в Западной Европе и США. Тем не менее, после санкций в связи с кризисом в Украине этому пришел конец - и поэтому гордая космическая нация оказалась в большой беде.

Это не значит, что ракеты останутся на земле, в конце концов, космические корабли строят в течение многих лет, и многие из компонентов хранятся на складе. Но пополнения больше не будет. Чтобы преодолеть грозящий дефицит, вице-премьер Дмитрий Рогозин теперь хочет создать собственное производство микроэлектроники для аэрокосмической промышленности. Волшебное слово – замена импорта. Санкции стали «испытанием для национального характера» россиян, сказал он политикам, ответственным за армию и космические полеты. «Я гарантирую, что задача будет выполнена».

Как это должно получиться с учетом устаревшей техники, остается тайной Рогозина, в конечном итоге под санкции подпадают также многие высокотехнологичные машины для производства микросхем. Вице-премьер даже не пытался скрыть, что российская ракета без западных технологий не полетит. До сих пор все детали закупали преимущественно за рубежом. Только лишь небольшая доля была собственного производства.

Не отказываться от всего иностранного

Величественно объявленное Рогозиным собственное производство так быстро не появится. Потому что, в дополнение к машинам, на заводах Роскосмоса не хватает целого поколения квалифицированных рабочих. Из-за низкой заработной платы они уже давно перешли в частный сектор.

Глава крупнейшего национального производителя Российские космические системы (РКС), Андрей Тюлин, хочет все быстро восстановить. Мы должны вернуть специалистов, покинувших компанию в последние годы. Он также пообещал продолжить, как и планировалось, обеспечивать собственное производство ключевых компонентов для космической навигационной системы ГЛОНАСС. Но менеджер слишком много на себя берет. Поскольку для такого престижного объекта как Глонасс поставлена цель, еще в этом году повысить точность до менее одного метра, чтобы сравняться с GPS-системой американцев.

Глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), Игорь Комаров, признал, что санкции для его страны «разумеется, болезненны». Теперь необходимо «искать менее болезненный и более дешевый метод решения этого вопроса».

Комаров также намекнул на возможное решение проблемы. Нельзя отказаться от всего «иностранного», и Россия будет закупать микроэлектронные компоненты и оборудование у «надежных поставщиков» в Китае, Южной Корее и других странах Азии.

Медведев предостерегает от полного отказа от импорта

Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев лишил определенного очарования волшебное слово «замена импорта». В интервью он предостерегает от полного отказа от импорта, поскольку это таит в себе риски. Если пропадет конкуренция и рынок будет «закрытым», то снизится качество. Лучше, если бы российская промышленность сконцентрировалась на собственной продукции в тех отраслях, которые будут конкурентоспособными на международном уровне.

В споре с Западом, Россия в настоящее время ведет себя даже примирительно. Еще несколько недель назад вице-премьер в ответ на санкции США сказал, что если Вашингтон больше не хочет сотрудничать с его страной в космосе, то американцам в будущем придется добираться до Международной космической станции (МКС) «с помощью трамплина». Он также угрожал им максимальными штрафами: запретом на совместный полет на МКС. Помимо этого, он все еще хочет поставлять двигатели для американских ракет "Атлас", если они не будут использоваться в военных целях.

Между тем, Рогозин стал странно подавленным. «Мы прагматики, реалисты», недавно признался он. У них не было никакого намерения вредить самим себе. Поэтому Россия не откажется от поставок ракетных двигателей, потому что нужно зарабатывать деньги на развитие собственного производства. Его страна не должна вести себя настолько "глупо и пропагандистски" как ЕС и США, а действовать так, чтобы "использовать энергию противника", рассказывал вице-премьер.

Столь необходимые компоненты Россия все равно не получит, но, по крайней мере, ущерб собственной космической отрасли не станет еще больше.