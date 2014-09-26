Нацгвардия получила 10 танков, которые должны были быть направлены в Конго - Полторак
Национальная гвардия Украины получила 10 танков Т-64Б, которые по контракту должны были отправиться в Конго.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на танковом полигоне в Башкировке Чугуевского района Харьковской области заявил командующий Нацгвардией Степан Полторак.
«Это танки Т-64Б. Они должны были ехать по контракту в Конго, но решение было принято, что когда идет война в стране, нельзя продавать технику”, - сказал Полторак.
По его словам, это не новые, а модернизированные и реконструированные на заводе им. Малышева танки Т-64.
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Полторак отметил, что полученные танки сейчас готовятся, на них завершают учебу военнослужащие, после этого техника будет направлена в зону антитеррористической операции.
Полторак добавил, что экипажи первой группы танков уже завершают учебу, и в ближайшее время отправятся в зону АТО.
Он заметил, что также продолжается подготовка личного состава Нацгвардии и техники к зиме. Полторак подчеркнул, что на сегодняшний день бойцы Нацгвардии и техника готовы к работе в зимний условиях на 98%.