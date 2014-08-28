В НАТО придумали, как можно дипломатично назвать вторжение армии Путина в Украину

Генерал НАТО Нико Так называет то, что происходит на востоке Украины, "проникновением", подчеркивая, что не альянсу давать оценку.

"Мы сейчас используем слово "проникновение" (incursion), - сказал он в четверг в штаб-квартире объединенный сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе (Бельгия), отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

Читайте такжеВ НАТО насчитали более тысячи российских солдат, воюющих на Донбассе

При этом генерал подчеркнул, что это "не альянсу квалифицировать", является ли это вторжением. "Но это очень серьезная эскалация ситуации в Украине", - подчеркнул Так.