НАТО не введет войска в Украину, но может помочь техникой - польский депутат

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал глава комиссии по делам обороны Сейма Польши Стефан Нешеловский.

"Сейчас невозможна война стран НАТО с Россией", - сказал он, комментируя возможную реакцию западного мира на уже неприкрытую военную агрессию россиян.

"Украине не стоит ожидать военного вмешательства. Нет такой возможности, чтобы они ввели свои войска", - добавил депутат, заметив, что собственно это сейчас использует Россия.

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Депутат, который представляет правящую в Польше партию "Гражданская платформа" (РО), отметил, что Запад может влиять на развитие ситуации с помощью дипломатических инструментов, экономических санкций и предоставления украинской власти военной поддержки.

В то же время он заметил, что экономические санкции являются вредными для обеих сторон, но не исключил, что они все же могут быть предметом обсуждения в нынешней ситуации.

"Эти санкции ударяют по обеим сторонам и дорого нам стоят, но, возможно, это (их обострение) может быть рассмотрено", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко объявил сегодня о неприкрытой агрессии России, которая с помощью своих военных захватила несколько украинских городов в районе Азовского моря.

Ранее глава правительства призвал провести внеочередное заседание Совета безопасности ООН и заморозить все активы России за рубежом, пока она не выведет свои войска с украинской территории.