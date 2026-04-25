Эти знаки Зодиака вскоре столкнутся с суровой реальностью

В перечне есть представители знака Близнецы.

Четыре знака Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями, когда Уран войдёт в Близнецы с 25 апреля 2026 года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С 2018 года Уран - планета перемен, свободы и неожиданных поворотов - находится в знаке Тельца. За это время у многих людей заметно трансформировались темы денег, стабильности, ценностей, комфорта и отношения к материальному миру. Проходя через разные сектора натальной карты, Уран буквально "перестраивает" определённые сферы жизни: у кого-то резко меняется карьера, у других – подход к любви, творчеству или свободе самовыражения.

Однако с 25 апреля 2026 года Уран перейдёт в знак Близнецов – подвижный воздушный знак, связанный с общением, обучением, информацией и новыми контактами. До 2033 года начнётся период масштабных перемен в том, как люди общаются, учатся, путешествуют, используют технологии и обмениваются знаниями.

И хотя влияние почувствуют все знаки, четыре из них столкнутся с особенно сильной внутренней перестройкой.

Близнецы

Для Близнецов начинается период глубокой личной трансформации. Уран, входя в ваш первый дом личности, заставляет пересмотреть образ, который вы показываете миру. Может возникнуть ощущение, что внешнее "я" больше не совпадает с внутренним состоянием.

Это время переосмысления себя, обновления стиля, взглядов и способов самовыражения. Усилится желание экспериментировать, менять привычные роли и формировать совершенно новый личный образ, более честный и свободный.

Дева

С 2018 года Уран уже менял ваши взгляды на образование, мировоззрение и жизненную философию. Теперь начинается новый этап – сфера карьеры и общественного статуса.

Вы можете чётко увидеть, какие профессиональные модели устарели и больше не работают. Появится желание выйти из привычных рамок, попробовать самостоятельные проекты или новые технологии. Этот период принесёт обновление целей и ощущение большей свободы в профессии.

Стрелец

Уран долгое время влиял на вашу повседневную жизнь, здоровье и режим, заставляя менять привычки и подход к нагрузке. Теперь акцент смещается на сферу партнёрства.

Отношения – личные и деловые – начнут меняться. Может появиться потребность в большей независимости и пересмотре того, как вы строите связь с другими людьми. Некоторые союзы трансформируются или завершатся, чтобы освободить место более честным форматам взаимодействия.

Рыбы

Уран уже изменил ваш способ мышления, общения и выражения идей. Теперь начинается более глубокий этап – переосмысление темы дома, семьи и внутренней стабильности.

Могут возникнуть перемены в жилищных условиях, семейных отношениях или внутреннем ощущении "опоры". Этот период поможет освободиться от старых эмоциональных установок и выстроить более здоровую внутреннюю основу. Несмотря на нестабильность, он откроет путь к более осознанному ощущению безопасности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот примут судьбоносное решение.

