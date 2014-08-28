Россия начала войну за сухопутный выход в Крым - NYT

Публикация в указанном издании сообщает, что под натиском российских танков, артиллерии и пехоты украинские военные во вторник вынуждены были отступить в Новоазовске.

Эндрю Креймер также сообщает, что некоторые украинские солдаты отказываются выполнять приказы командования.

«Командир подразделения, который является частью 9-й бригады из Винницы, кричал на мужчин, пытаясь развернуть их. Никакого результата. В конце концов он сказал всем, кто отказывается воевать - отойти от остальных. Отступило 11 человек - остальные вернулись в город», - описывает случай в Новоазовске Креймер.

По словам репортера, отдельные группы военных во вторник «хаотично бежали», передает Радио Свобода.

Издание отмечает, что бригада из Винницы ранее приняла бой с российскими частями вблизи Новоазовска, но позже отступила на запад от города.

Материал в «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что по мнению некоторых западных официальных лиц «наступление России на юго-востоке может быть частью стратегии России получить сухопутный доступ к Крыму».