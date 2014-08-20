Иловайск перешел под контроль силовиков, боевики контратакуют с помощью танков и артиллерии

О переходе города Иловайск под контроль силовиков сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что еще не все силы террористов покинули город. Сейчас украинскими силовиками контролируется весь город, хотя контратаки со стороны террористов продолжаются. Террористы наносят удары применяя танки и артиллерию. В настоящее время силовики отразили уже три атаки боевиков.

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Сейчас в город к украинским силовикам поступает подкрепление из добровольческого батальона "Азов".

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что остатки террористов закрепились в другой половине города и упорно сопротивляются.

"К ним полями мелкими группами просачиваются подкрепление со стороны Харцызска и Макеевки", - пишет он.

Также он сообщил, что за вчерашний день и ночь погибли 5 бойцов батальона "Донбасс" и четверо - из спецбатальона милиции "Шахтерск".