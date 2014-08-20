В боях за Иловайск погибли 9 украинских бойцов. Половина города под контролем силовиков

Батальон "Донбасс" контролирует половину Иловайска, разделенного железной дорогой.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Остатки террористов закрепились в другой половине города и ожесточенно сопротивляются. К ним через поля мелкими группами просачиваются подкрепления со стороны Харцызка и Макеевки", - пишет он.

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В то же время, по периметру Иловайска выставлены блокпосты с целью недопущения подхода к городу подкреплений террористов.

"Террористы ведут минометный огонь с пока контролируемой ими части города по нашей стороне не разбираясь при этом, куда они попадают - в жилые дома или нет", - отмечает Геращенко.

Также он заявил, что за вчерашний день и ночь погибли пять человек из батальона "Донбасс" и четверо - из спецбатальона милиции "Шахтерск".