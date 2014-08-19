Террорист Гиркин имеет связи с французским политиком-националистом де Вилье

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил вице-глава Европейского парламента Рышард Чарнецкий в Варшаве.

"В наблюдательный совет компании олигарха Малофеева входит Игорь Стрелков (Гиркин) - лидер сепаратистов в Донецке", - сказал он.

Читайте такжеФранцузский друг Путина хочет заработать на строительстве парка развлечений в оккупированном Россией КрымаПолитик уточнил УНИАН, что информацию о работе бывшего самопровозглашенного министра обороны Донецкой народной республики на Малофеева получил от коллег из Франции.

В то же время он отметил, что не знает, с какого времени Стрелков входит в наблюдательный совет и какой именно компании российского олигарха, отметив, что он до сих пор может занимать эту должность, "если еще жив".

Политик отметил, что собственно Малофеев и является партнером французского политика в России.

Чарнецкий на пресс-конференции также призвал обращать внимание на контакты европейских политиков с российскими бизнесменами, поскольку это может иметь влияние на решения государств ЕС в контексте украинских событий.

Он добавил, что брат Филиппа де Вилье, обсуждавшего на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным строительство парка развлечений в Крыму, является начальником генштаба французской армии.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе появилась информация о том, что Стрелков был "серьезно ранен", которую позже опровергли, но сразу после этого было сообщено, что он оставил пост "министра обороны ДНР", который занимал с апреля 2014 года.

Также на прошлой неделе компания Филиппа де Вилье Puy du Fou International SAS подписала протокол намерений с компанией Константина Малофеева о строительстве парка развлечений в Крыму площадью 60 га. Стоимость необходимых инвестиций оценивается в более 100 млн долларов.