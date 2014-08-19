Террорист Гиркин имеет связи с французским политиком-националистом де Вилье
Российский диверсант Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) работает на одну из компаний российского олигарха Константина Малофеева, который является партнером французского политика Филиппа Де Вилье, с которым они вместе, как планируется, будут строить парк развлечений в оккупированном Россией Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил вице-глава Европейского парламента Рышард Чарнецкий в Варшаве.
"В наблюдательный совет компании олигарха Малофеева входит Игорь Стрелков (Гиркин) - лидер сепаратистов в Донецке", - сказал он.
Читайте такжеФранцузский друг Путина хочет заработать на строительстве парка развлечений в оккупированном Россией КрымаПолитик уточнил УНИАН, что информацию о работе бывшего самопровозглашенного министра обороны Донецкой народной республики на Малофеева получил от коллег из Франции.
В то же время он отметил, что не знает, с какого времени Стрелков входит в наблюдательный совет и какой именно компании российского олигарха, отметив, что он до сих пор может занимать эту должность, "если еще жив".
Политик отметил, что собственно Малофеев и является партнером французского политика в России.
Чарнецкий на пресс-конференции также призвал обращать внимание на контакты европейских политиков с российскими бизнесменами, поскольку это может иметь влияние на решения государств ЕС в контексте украинских событий.
Он добавил, что брат Филиппа де Вилье, обсуждавшего на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным строительство парка развлечений в Крыму, является начальником генштаба французской армии.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе появилась информация о том, что Стрелков был "серьезно ранен", которую позже опровергли, но сразу после этого было сообщено, что он оставил пост "министра обороны ДНР", который занимал с апреля 2014 года.
Также на прошлой неделе компания Филиппа де Вилье Puy du Fou International SAS подписала протокол намерений с компанией Константина Малофеева о строительстве парка развлечений в Крыму площадью 60 га. Стоимость необходимых инвестиций оценивается в более 100 млн долларов.