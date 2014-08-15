Боевики начали отступать к границе с Россией, где сформируют "последний бастион" - Тымчук

Террористы начали отвод живой силы и техники ближе к границе с Россией.

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Одновременно с усилением опорных пунктов близ н.п.Снежное, Стаханов и Алчевск, террористы начинают отвод части живой силы и техники ближе к границе с Россией, в район Свердловск-Ровеньки- Молодогвардейск-Изварино", - пишет он.

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Эксперт предполагает, что именно здесь будет формироваться «последний бастион» боевиков, имеющий выход к границе с РФ, что позволяет получать помощь, а затем и отступить на территорию России.

Также в сообщении говорится, что продолжаются обстрелы позиций сил АТО. В частности, ночью были обстреляны позиции в районе н.п. Березовое, Ильинка, Плотина.