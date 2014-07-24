Украина начала укреплять границу с Россией в трех областях
14:40, 24 июля 2014Политика
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Украина начала обустройство и укрепление участка государственной границы с Россией в тех областях, где нет боевых действий.
фото mischko.livejournal.com
Это - Харьковская, Сумская и Черниговская области, сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает радио "Свобода".
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"После того, как украинская земля будет освобождена от террористов, украинско-российская граница обязательно будет иметь дополнительные заграждения", - отметил Андрей Лысенко.
По данным СНБО, за последние дни увеличилось количество провокаций на украинско-российской границе. Также Россия наращивает количество военнослужащих и военной техники вдоль всей границы с Украиной.
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