СБУ получила доказательства того, что военные РФ воюют на стороне террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. "В ходе контрразведывательных мероприятий СБУ получила очередные доказательства активного участия военнослужащих Российской Федерации в незаконных военизированных и вооруженных формированиях на территории Украины – противостоянии законным органам власти нашего государства и силам, задействованным в АТО", - говорится в сообщении.

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В частности, в Луганской области получены документальные материалы участия в деятельности террористической организации "ЛНР" военнослужащего, гражданина РФ Григорова И.В. 1972 года рождения – командира отделения БМД-1, проинформировали в СБУ, добавив, что в военном билете Григорова И.В. стоит отметка о принятии его на военную службу 7 июля 2014 года.

"Это очередное свидетельство того, что Российская Федерация осуществляет призыв своих военных и направляет для боевых действий на территории Украины – против украинских граждан. Все доказательства приобщены к соответствующему уголовному производству", - подчеркнули в СБУ.