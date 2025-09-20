Они прожили вместе почти восемь лет.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые откровенно рассказала о разрыве с гражданским мужем Максимом Аплиным. Пара прожила вместе почти восемь лет.

В интервью Маше Ефросининой артистка призналась, что окончательной преградой для их отношений стало расстояние. По ее словам, она могла не видеться с любимым в течение полугода.

"Да, мы расстались, потому что, ну, расстояние. Я всегда говорила, что в наших отношениях расстояние - это типа допустимая история, но я думаю, что все же, труднее было ему... Он видел, что у меня работа, он видел, что я такая погруженная в съемочный процесс. Ему где-то начало не хватать. И он начал мне это говорить. Я там говорила: "Ну, мы же скоро увидимся все". Ну, на самом деле внутри я тоже понимала, что это не есть норм", - поделилась Кузнецова.

Екатерина отметила, что такие долговременные разлуки были из-за того, что они оба с партнером не могли покинуть свои дела. Однако, со временем им стало очень трудно жить в таком ритме, ведь они не виделись месяцами.

"То есть просто я не женщина декабриста по своей природе. Я никогда бы не смогла все бросить и ехать жить на остров. Мы всегда были на расстоянии, но последние два года это расстояние достигало шести месяцев. Это не норм", - призналась Катя.

По словам актрисы, расставание далось больно им обоим, но они таки сошлись на совместном решении:

"Мы приняли решение вдвоем, мы плакали оба, нам было очень тяжело. Мы понимали, что мы можем сейчас формально продолжить идти дальше, но ну просто он знает, что я не брошу. Ну я буду все равно здесь. Он не может сюда - по понятным причинам, хотя он очень хотел. А я категорически не воспринимаю Шри-Ланку, особенно после полномасштабного вторжения, потому что эта страна поддерживает Россию. А у него там работа, то есть у него там реализация. Поэтому мы просто сидели, плакали, говорили, но приняли такое решение".

Напомним, что после разрыва с бойфрендом Екатерина Кузнецова рассказала о своих отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.

