У СНБО есть доказательства, что именно террористы обстреливают жилые кварталы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лисенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Российская Федерация пытается рассказать всему миру, что у нас на востоке Украины происходит якобы гуманитарная катастрофа, якобы украинские военные обстреливают жилые кварталы, в том числе это касается и 124-й исправительной колонии», - заявил он.

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«Это подается специально для того, чтобы настроить весь мир, что якобы только РФ может разрешить этот конфликт и помочь в том, чтобы локализовать эту якобы гуманитарную катастрофу», - добавил Лысенко.

«При этом они обеспечивают террористов российским оружием, боеприпасами, наемниками, боевиками. То есть, это абсолютно чистая провокация со стороны РФ», - отметил спикер СНБО.

Лысенко сообщил, что «у нас есть очень много доказательств, что эти обстрелы осуществляют собственно террористы из отдаленных уголков, окраин. Есть информация, что зенитные установки размещаются на зданиях, системы «Град», танки - в жилых кварталах, на стадионах обустраиваются минометные позиции».

Например, отмечает он, «в Донецке обстрелы ведут из района аэропорта, именно там, где украинские военные имеют зону контроля, но эти провокационные обстрелы ведутся с тем, чтобы показать, что якобы это украинские военные обстреливали. Но во время этих обстрелов ни один террорист не пострадал, страдают только мирные жители».