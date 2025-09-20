За жизнью гангстера наблюдало множество фанатов.

Оскароносный актер Киллиан Мерфи признался, что его культовый герой из сериала "Острые козырьки" не имеет с ним ничего общего.

В разговоре с BBC News 49-летний ирландец назвал роль Томаса Шелби, которую он играл почти 10 лет, подарком и привилегией. Прелесть этого шоу для актера заключалась в том, что параллельно он мог играть многих других персонажей:

"Я не психопат и не гангстер... Мы и не ожидали, что сериал будет иметь такое влияние и такую преданную аудиторию. Это было определяющим для меня".

Сейчас Netflix готовит к релизу "Острые козырьки" в формате полнометражного фильма, который написал создатель шоу Стивен Найт. Сюжет держится в тайне, поэтому Мерфи лишь добавил интриги. "Лучше оставить это сюрпризом", - сказал он.

Острые козырьки

Peaky Blinders - это британский драматический сериал, созданный Стивеном Найтом, который выходил с 2013 по 2022 год.

Действие происходит в Бирмингеме после Первой мировой войны и рассказывает о семье Шелби, управляющей криминальным синдикатом. Центральный персонаж, Томми Шелби, которого сыграл Киллиан Мерфи, - харизматичный и умный лидер, готовый на все ради власти и защиты семьи.

Сериал получил высокую оценку критиков за стильную режиссуру, напряженные сюжетные линии, актерскую игру и атмосферу послевоенной Британии и получил популярность во всем мире.

