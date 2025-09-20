Отношения требуют двустороннего движения.

Быть заботливым в любви важно, но существует предел, когда преданность и щедрость перестают быть силой и превращаются в проблему. Психологи называют это "overgiving" - привычка отдавать больше, чем здорово или взаимно.

В колонке для Forbes американский психолог Марк Траверс объясняет, что речь может идти не только о помощи или времени, но и об эмоциональной энергии, поддержке, прощении и бесконечных вторых шансах, которые мы даем ценой собственных границ.

В 2014 году исследование на основе данных от 795 женатых пар показало, что представление партнеров о собственных усилиях и усилиях любимого человека напрямую влияют на качество брака и риск развода. Как понять, что вы оказались в ловушке чрезмерного давания? Эксперты выделяют два ключевых признака:

Вы начинаете чувствовать обиду

Исследование 2022 года продемонстрировало, что люди готовы жертвовать для партнера даже тогда, когда не ожидают ничего в ответ. В эксперименте участники держали руку в почти ледяной воде значительно дольше ради партнера, чем ради друга или в других обстоятельствах. Это свидетельствует, что любовные жертвы не всегда должны быть взаимными, чтобы вы видели в них смысл.

Но если отдавание становится систематически односторонним, а партнеры этого не замечают или не ценят, накапливается эмоциональная усталость. Со временем она превращает любовь в горечь и разочарование. Люди, которые постоянно отдают, часто действуют с мыслью: "Я буду любить тебя настолько сильно, что и ты полюбишь меня так же". Но в процессе они постепенно сгорают, жертвуя собственным комфортом. Один из способов разорвать этот круг - начать отслеживать, как вы чувствуете себя до и после своих "жертв": чувствуете ли вы благодарность или только опустошение.

Вы постоянно берете на себя слишком много

Исследование 2025 года в журнале Behavioral Sciences, которое охватило более тысячи молодых взрослых, показало, что самым распространенным страхом в отношениях является страх "некомпетентности", или же несоответствия ожиданиям партнера. За ним следуют опасения потерять автономию или подвергнуться контролю.

Для тех, кто отдает сверх меры, эти страхи проявляются как сверхкомпенсация. Это означает постоянно пытаться делать больше, подстраиваться, закрывать все пробелы и "спасать" отношения даже там, где этого никто не просит. Корень этого поведения часто в глубокой вере, что ваша ценность зависит от того, что вы делаете для других. Психологи советуют в такие моменты задавать себе несколько вопросов:

Делаю ли я это из любви или из отчаяния "вернуть" человека?

Было ли это желанием позаботиться, которое впоследствии стало похожим на тревогу?

Сделала бы я это, если бы чувствовала себя уверенно в отношениях?

