Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который выступил против полномасштабного вторжения РФ в Украину, снова спел на украинском.

Пользовательница Tik-Tok с ником olyarakutska опубликовала два видео с праздничного мероприятия, на которое и пригласили Галкина. Можно услышать, как он исполняет "Цей сон" украинского эстрадного певца и композитора Степана Гиги и "Ой, смереко" поэта Любомира Якима:

"Извините за мой крик на фоне, но когда Галкин поет Гигу со мной на сторис, меня разрывает изнутри".

В сети также распространили видео, на котором можно услышать исполнение юмористом песни Игоря Скляра "Комарово". Российский певец поддержал оккупацию Крыма и введение войск на Донбасс, а в начале большой войны заявлял о намерении пойти воевать против Украины.

Мнения пользователей сети относительно пения Галкина на украинском разделились. Некоторые благодарят его за поддержку Украины, а некоторые - не понимают сограждан, которые приглашают его на праздники:

"Максиму уважение от всей Украины!".

"Мне стыдно, что эти люди жили со мной в одной стране".

"Пойте, танцуйте, кричите, ведь мы живем только раз!".

"Даже он смог овладеть украинским языком".

"Пусть едет Украину защищать от России".

Позиция Галкина по войне

Напомним, в ноябре 2021 года российского юмориста внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины за незаконное пересечение украинской границы при посещении оккупированного Крыма. Впоследствии его оттуда исключили.

Галкин с начала полномасштабного вторжения России в Украину открыто выступил против войны. Он публично осудил действия Кремля, резко высказывался об агрессии и пропаганде, а также призывал к миру.

Из-за такой позиции артист подвергся давлению в России, его концерты там отменили, а впоследствии он выехал за границу вместе с семьей.

