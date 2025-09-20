Именно эти актеры являются ведущими в Украине.

Известный украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над такими проектами, как "БожеВільні","Я - Надежда" и "Путь домой", назвал список актеров, которые, по его мнению, имеют самые большие гонорары в Украине.

В комментарии проекту "Утро в большом городе" Тарасов поделился, что вероятно больше всего в Украине среди мужчин-актеров могут зарабатывать Станислав Боклан и Вячеслав Довженко.

"Мне кажется, что наверное Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, тоже один из самых дорогих актеров", - отметил режиссер.

Видео дня

Среди женщин-актрис Денис выделил ведущих звезд украинского кино Наталью Денисенко и Ксению Мишину.

"Мишина Ксюша - я думаю, что у нее хорошие гонорары. Наталка Денисенко", - сказал Тарасов.

Эти слова прокомментировал один из названных режиссером актеров - звезда фильмов "Другой Франко", "Свингеры" и "Буча" Вячеслав Довженко. Он в свою очередь отказался раскрывать сумму своих гонораров, но отметил, что доволен зарплатой.

В то же время артист добавил, что гораздо более важным вопросом является не размер гонораров актеров, а отсутствие в отечественной киноиндустрии системы роялти:

"Давайте поднимать вопрос не о том, сколько получает артист, а получает ли хоть у нас один артист роялти. Ни один актер не получает роялти".

Напомним, что недавно Вячеслав Довженко намекнул на помолвку с молодой избранницей.

Вас также могут заинтересовать новости: