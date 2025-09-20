Затмение в Деве подталкивает к освобождению от старых моделей поведения - особенно в сфере карьеры и отношений.

Кульминация сезона затмений 2025 года обещает стать особенной: 21 сентября, в воскресенье, в 15:54 по восточному времени произойдет солнечное затмение в Деве. Это событие станет продолжением Лунного затмения Кровавой Луны от 7 сентября и окажется одним из двух солнечных затмений за весь 2025 год, пишет Parade.

Солнечное затмение 21 сентября: на кого повлияет

Хотя энергия затмения затронет всех, четыре знака Зодиака станут настоящими проводниками его трансформационной силы.

Дева

Для Дев это затмение станет переломным моментом. С начала 2025 года вы шаг за шагом освобождались от всего лишнего, и теперь этот процесс достигает кульминации. Приходит время раскрыться для нового этапа, где вы сможете проявить обновленную версию себя.

Это событие несет не только внутреннее облегчение, но и мощные возможности в карьере, которые будут разворачиваться до ноября. Интуитивные озарения могут оказаться гениальными - запишите их, даже если они кажутся фантастическими.

Затмение также способно прояснить вашу жизненную цель. Все, над чем вы усердно трудились с марта 2023 года, близится к завершению: будь то масштабный проект или решение о серьезном партнерстве.

Рыбы

Для Рыб это затмение - момент проверки всей внутренней работы последних лет. Влияние Сатурна, находившегося в вашем знаке с марта 2023 по май 2025 года, требовало выстраивания прочного фундамента. Теперь наступает время пожинать плоды усилий.

Особенно ярко перемены проявятся в отношениях. С августа вы могли ощущать необходимость выстраивать здоровые границы, и теперь желание заявить о своих потребностях станет еще сильнее. Ваш прорыв заключается в том, чтобы обрести более зрелую и устойчивую версию себя.

Близнецы

Для Близнецов солнечное затмение откроет дверь к новым возможностям. Оно словно запускает скрытые таланты, особенно связанные с вашей врожденной любознательностью и ментальной гибкостью.

Событие активирует Уран в вашем знаке - планету прорывов, перемен и озарений. Это шанс пробудить интуитивные и даже экстрасенсорные способности, которые раньше могли казаться вам далекой фантазией. Важно отказаться от ограничивающих убеждений и позволить Вселенной вести вас к истинному раскрытию ваших даров.

Весы

Весы во время этого затмения осознают, что старые модели взаимодействия больше не работают. С начала августа вы могли обдумывать, что требует изменений, а затмение предоставит шанс действовать решительно и вдохновленно.

Речь может идти как о профессиональных связях, где честность принесет признание и успех, так и о личных отношениях, в которых меняется взгляд на любовь, близость и удовольствие. Итогом станет глубокое осознание собственных потребностей и процесс внутреннего исцеления.

