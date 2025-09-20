В частности, срезание Добропольского вступления на Донетчине и успешные действия на Сумщине показали необходимость создания отдельных штурмовых войск.

Имеющиеся штурмовые полки во время прорывов и зачистки вражеских сил показывают свою эффективность. Это влияет на решение создать отдельные штурмовые войска из опытных и мотивированных бойцов.

Об этом соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, эксперт прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении создать отдельные штурмовые войска.

"Есть ряд факторов. Во-первых, многие наши профессиональные подразделения, тех же десантно-штурмовых войск и морской пехоты сильно стерты, и они сейчас набирают состав, который нужно готовить. Многие подразделения, особенно вновь созданные, которые состоят из мобилизованных - психологически не готовы контратаковать. Они стоят в глухой обороне и пытаются удержать линию боевого соприкосновения", - отметил Жмайло.

При этом, по его словам, имеющиеся украинские штурмовые полки на самом деле показали свою эффективность.

Ярким примером он считает 225-й штурмовой полк, который отличился при зачистке Андреевки. Тогда нашего пехотинца фактически сопровождал один-два-три дрона. Этот пехотинец видел укрытие врага, но украинский пехотинец не выбегал на российского оккупанта, потому что захватчика добивали FPV-дроном с одновременным наблюдением через разведывательный дрон.

"Почему именно не бригады, потому что бригада это 4 тысяч человек, а полк это где-то 1200 человек. И если их насытить техникой, если там есть соответственно подготовленные кадры - то это дает эффективность для таких прорывов, для зачистки, чтобы потом заходили пехотные подразделения", - подчеркнул Жмайло.

Также он привел пример еще одного штурмового полка, который на Сумщине скоро может вообще отбросить россиян за государственную границу Украины.

Жмайло отметил, что сейчас таких штурмовых полков формируется где-то до десятка.

"Для истории мобильной - это будет иметь шанс на жизнь. Это показало срезание Добропольского выступления. Это показала Сумщина, и глобально контрнаступательные действия на разных участках", - отметил он.

Отдельные штурмовые войска

Как сообщал УНИАН, Зеленский рассказал журналистам о решении создавать современные отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей. Уже около 10 дней это решение должно быть воплощено в жизнь.

