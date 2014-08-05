СМИ: Россия может напасть на Украину в любой момент
Россия почти удвоила численность военных сконцентрированных на границе с Украиной, и может ввести свою армию под видом "миротворческих сил" в любой момент.
Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на данные западных служб. Издание отмечает, что похоже на то, что президент России Владимир Путин пока не принял окончательное решение о вводе войск.
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Газета сообщает, что Россия сформировала на границе с Украиной до 17 батальонов численностью от 19 до 21 тыс. военных, в состав которых входят пехота, танковые войска, артиллерия и системы противовоздушной обороны (ПВО).
Количество единиц ПВО возросло за последние недели с 8 до 14, и всего в нескольких километрах от украинской границы размещено 30 артиллерийских батарей.
"Остается непонятным, чего хочет добиться Кремль наращиванием своего военного присутствия. Президент Владимир Путин может пытаться надавить на Украину и США, чтобы они согласились на предоставление восточным украинским регионам максимальной автономии. Однако, западные политики тоже опасаются, что Путин может готовить прямую интервенцию, если окажется, что пророссийские сепаратисты в Украине на грани поражения", - пишет газета.
Эксперты и представители американского министерства обороны назвали "реальным" введение российских войск в Украину и отметили, что правдоподобность такого сценария будет расти с каждым очередным успехом украинских силовиков в борьбе с сепаратистами.
"Если Путин решит, то он это сделает с небольшим или вообще без предупреждения. Мы просто не знаем, что он думает", - сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства газете.
Генерал НАТО в отставке Уэсли Кларк выразил мнение, что Путин готовит интервенцию, но пока не принял окончательное решение по этому вопросу.
"Он определил военные и политические условия для того, что он считает может быть успешной интервенцией. Но в то же время пока что похоже на то, что он не принял политического решения сделать это. Возможно потому, что осознает, насколько интервенции не могут быть просчитаны", - сказал генерал.
Как сообщал УНИАН, вчера Российская федерация объявила о начале новых масштабных учений авиации, которые США назвали провокационными в условиях до сих пор нерешенного конфликта на Донбассе.