Бывший голландский генерал считает, что 7-8 августа Кремль может принять решение о вторжении в Украину

Бывший генерал-майор нидерландской армии Франс Ван Каппен (Frans van Kappen) говорит, что 7-8 августа будут решающими относительно того, вторгнется или нет Россия в Украину.

„Сегодня и завтра будут решающими для возможного политического решения”, - сказал Каппен в интервью нидерландскому телевидению NOS.

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Бывший генерал уверен, что сейчас Россия работает над созданием политической основы для вмешательства. „Первое движение, когда русские созвали Совет Безопасности ООН. Российский посол говорил об ухудшении гуманитарной ситуации в Украине”, - подчеркнул бывший военный.

Каппен считает, что следующим аргументом, который „русские положат на стол, будет то, что Украина не защищает своих граждан”. „Когда государство этого не делает, международное сообщество имеет право на вмешательство. В этом случае Россия схватит мяч и пойдет в направлении гуманитарной интервенции”, - прогнозирует он.

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Как сообщал УНИАН, 6 августа НАТО сообщило о возможности введения российских войск в Украину под предлогом "миротворческой и гуманитарной миссии", и назвало эту ситуацию "угрожающей".

О том, что на восточной границе почти удвоилась численность российских войск, в начале недели написала американская New York Times, а о "большей, чем несколько дней назад", угрозе российской агрессии против Украины заявил глава правительства Польши Дональд Туск.