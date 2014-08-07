Le Figaro: Россию обвиняют в том, что она вновь стягивает войска к границам с Украиной

В статье под названием «Россию обвиняют в том, что она вновь стягивает войска к границам с Украиной», опубликованной в газете Le Figaro, сообщается о том, что по данным НАТО, которое опасается вторжения, Россия мобилизовала около 20 тыс. вооруженных солдат, готовых к бою. Однако Москва это отрицает.

В течение последних недель количество военных увеличилось с 12, до 20 тыс. Россия стягивает все больше войск к границам с Украиной, утверждают в НАТО. «Мы не собираемся гадать о том, что задумали российские власти, но мы можем наблюдать за тем, что происходит в этих районах, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Россия нарастила войска численностью около 20 тыс. солдат, готовых к бою, возле восточных границ Украины», – сообщила пресс-секретарь Оана Лунгеску в коммюнике. «Наращивание военной мощи Россией еще больше усложняет ситуацию и подрывает усилия, направленные на поиск дипломатического разрешения кризиса. Это опасная ситуация», – добавила она. Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил обеспокоенность по поводу концентрации российских войск.

Приблизительно 20 тыс. солдат находятся возле границ со всем необходимым оборудованием для военного вторжения: танки, пехота и артиллерия, ПВО, а также войска специального назначения, войска материально-технического обеспечения и авиация. На пике украинского кризиса Кремль сосредоточил почти 40 тыс. солдат в регионах, граничащих с Украиной, до того как они вернулись в свои казармы в июне. Только тысяча солдат осталась на месте. Офицер союзников, который дал интервью для Reuters на условиях анонимности, подтвердил, что количество российских войск, мобилизованных в регионе, значительно возросло с начала месяца. Москва, однако, опровергает эту информацию: «Я бы хотел объяснить руководителям Пентагона и НАТО, что передвижение тысяч солдат и оборудования невозможно осуществить за такой короткий промежуток времени. Кроме того, наблюдатели от ОБСЕ, которые работают в этой зоне, сразу бы это заметили», – сказал пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Опасения массового переселения

НАТО опасается, что Россия «под предлогом гуманитарной миссии или поддержания мира хочет послать свои войска на восток Украины». Накануне, на экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, инициированном Москвой, российский представитель напрасно добивался принятия срочных гуманитарных мер. Посол России в ООН Виталий Чуркин назвал ситуацию в Донецке и Луганске «катастрофичной», выразив сожаление по поводу того, что Киев «продолжает усиливать свои военные операции». По меньшей мере, 285 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта на востоке Украины, сообщил во вторник в Женеве представитель ООН, полагая, что усиление боевых действий может спровоцировать «массовое переселение». Тем не менее, Запад переложил ответственность за эту ситуацию на Москву.

«Речь идет о конфликте, который подпитывает Россия»

В НАТО также утверждают, что ответственность лежит на Кремле. «Любое ухудшение гуманитарной ситуации в районах, контролируемых сепаратистами, связано с тем, что Россия продолжает дестабилизировать Украину», – сказала Оана Лунгеску. «Речь идет о конфликте, который подпитывает Россия», – настаивала пресс-секретарь. «Мы продолжаем призывать Россию отвести все свои вооруженные силы от границ с Украиной, остановить поток оружия и боевиков через границу, а также оказать влияние на вооруженных сепаратистов, чтобы они сложили оружие и отказались от насилия», – сказала она.

Разрыв между Западом и Москвой увеличился еще больше после того как 17 июля ракетой был сбит самолет Малазийских авиалиний в зоне, контролируемой повстанцами, в результате чего погибли 298 человек, которые находились на борту. Около 100 голландских, австралийских и малазийских экспертов в течение нескольких дней ищут останки человеческих тел и обломки самолета на месте крушения авиалайнера.