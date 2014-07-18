СМИ: Среди пассажиров малайзийского Boeing-777 был спикер ВОЗ
16:02, 18 июля 2014Политика
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Гленн Томас был среди пассажиров самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», который 17 июля упал в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ведущие мировые агентства, а также друзей и коллег Томаса в Twitter.
Томас находился в самолете вместе с группой ученых, которые направлялись в Австралию на международный конгресс, посвященный проблемам борьбы со СПИДОМ.
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