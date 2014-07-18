СМИ: Среди пассажиров малайзийского Boeing-777 был спикер ВОЗ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ведущие мировые агентства, а также друзей и коллег Томаса в Twitter.

Томас находился в самолете вместе с группой ученых, которые направлялись в Австралию на международный конгресс, посвященный проблемам борьбы со СПИДОМ.

Читайте такжеДва пассажира MH17 чудом остались живы из-за опоздания на рейсБольше половины пассажиров самолета составляли граждане Нидерландов, их было 154. Также подтверждено присутствие на борту 45 (включая членов экипажа) малайзийцев, 27 австралийцев, 11 индонезийцев, граждан Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады.