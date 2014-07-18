На борту Boeing-777 находились специалисты из организации по борьбе со СПИДом

07:21, 18 июля 2014
Политика
0

На борту самолета Boeing-777, сбитого боевиками под Торезом, были специалисты из организации по борьбе со СПИДом.

боинг / REUTERS

Об этом сообщается на сайте International AIDS Society.

На борту самолета были "коллеги и друзья" организациии, которые направлялись на 20-ю международную конференцию по Спиду в Австралии.

Напомним, вчера боевики, деятельность которых поддерживает РФ, сбили пассажирский самолет Boeing-777.


 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter