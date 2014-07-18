На борту Boeing-777 находились специалисты из организации по борьбе со СПИДом

Об этом сообщается на сайте International AIDS Society.

На борту самолета были "коллеги и друзья" организациии, которые направлялись на 20-ю международную конференцию по Спиду в Австралии.

Напомним, вчера боевики, деятельность которых поддерживает РФ, сбили пассажирский самолет Boeing-777.



