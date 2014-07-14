Россия намерена ввести свои войска в Украину 15 июля - Тымчук

Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра военно-политических исследований и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, сообщает "ОстроВ".

"За прошедшие выходные мы получили исчерпывающие подтверждения об этом и можем сказать об этом уверенно. В Ростовскую область прибывают подразделения группы спецназа, это разведовательно-диверсионные группы штатных бригад спецназа ГРУ российского. По нашим данным, командиры подразделений сориентированы на их ввод в Украину 15 числа. Эта дата не раз мелькала в той информации, что мы получали", - сообщил он.

Тымчук также отметил, что на сегодняшний день решается вопрос о том, под каким видом будут вводиться подразделения в Украину.

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"То их ориентируют, что они будут называться миротворцами и Россия готовится ввести свои так называемые миротворческие силы в Украину", - подчеркнул эксперт.

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Он назвал это "ощущением агонии террористов на Донбассе" и попытками России спасти ситуацию любым образом.