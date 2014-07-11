За поддержку сепаратистов в Украине Россию нужно привлечь к ответственности - Белый дом

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по результатам вчерашнего телефонного разговора вице-президента США Джо Байдена с президентом Украины Петром Порошенко.

"Вице-президент сообщил президенту Порошенко, что в разговорах с партнерами на международной арене США подчеркивают, что Россию нужно привлечь к ответственности за ее постоянную поддержку сепаратистов", - отмечено в заявлении.

Порошенко, согласно сообщению, сказал Байдену, что Россия неоднократно отвергала предложенные Киевом место и время проведения переговоров по поводу прекращения боевых действий на востоке Украины.

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С начала июля президент Франции и канцлер Германии уже провели два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным, во время которых призывали его использовать свое влияние для того, чтобы убедить пророссийских сепаратистов сесть за стол переговоров.

Как вчера сообщал УНИАН, в ближайшее время может состояться четырехсторонний телефонный разговор по ситуации на востоке Украины при участии президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии.