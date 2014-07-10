Олланд и Меркель готовят четырехсторонний разговор с участием Порошенко и Путина

Об этом говорится в сообщении канцелярии французского президента Франсуа Олланда по итогам его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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Франсуа Олланд и Ангела Меркель в очередной раз призвали Владимира Путина использовать свое влияние для того, чтобы террористы сели за стол переговоров с украинской властью. Кроме того, как и ранее, они призвали российского президента прибегнуть к "конкретным шагам" для обеспечения эффективного контроля за российско-украинской границей.

Они отметили важность мирного разрешения конфликта на базе согласованного ранее министрами иностранных дел Украины, Германии, Франции и России плана, который предусматривает прекращение огня, контроль за границей при участии ОБСЕ и освобождение всех заложников.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Франсуа Олланд и Ангела Меркель разговаривали на тему разрешения конфликта в Украине с президентом Украины Петром Порошенко. Это уже второй разговор с начала июля. На прошлой неделе на эту же тему они разговаривали с Владимиром Путиным.