В Украину прилетел министр по европейским делам Великобритании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Сегодня он посетит Днепропетровск, где будет иметь встречу с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским и представителями молодежных организаций.

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10 июля запланированы встречи Лидингтона с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром экономического развития и торговли Павлом Шереметой, министром Кабинета министров Остапом Семераком, в ходе которых планируется обсудить ход имплементации мирного плана президента Украины, вопросы повестки дня Украина-ЕС, в частности подготовку к ратификации Соглашения об ассоциации, и актуальные вопросы украинско-британских отношений.